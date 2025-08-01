  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер северо-западный

Многонациональный спортивный фестиваль "Мы вместе" стартовал в Тюмени

Общество, 16:05 22 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый многонациональный спортивный фестиваль на Кубок главы города "Мы вместе" стартовал в День Государственного флага Российской Федерации в Тюмени. 22 августа на площади у мультицентра "Контора пароходства" взрослые и дети могут познакомиться с видами спорта и культурными традициями народов, проживающих в Тюменской области.

В программе фестиваля увлекательные соревнования по шахматам, дзюдо, тхэквондо, борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу и многим другим видам спорта. Главная цель фестиваля — сохранить традиции и объединить представителей этнических сообществ, а также приобщить тюменцев к занятиям спортом.

"Отрадно, этот фестиваль берет своё начало в один из главных праздников нашей страны, - отметил в своем приветствии глава Тюмени Максим Афанасьев. - Это мероприятие - не просто о спорте. Это возможность своим примером показать наше отношение и уважение к традициям, которые можно передавать через культурные и спортивные события".

Он подчеркнул, что фестиваль на Кубок главы города станет началом новой ежегодной традиции и с 2025 года будет включён в ежегодный спортивный календарь.

Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин считает, что жители нашей страны всегда были здоровыми и спортивными людьми. "И радует глаз, какое количество людей целыми семьями вовлечено в спорт, какое количество соревнований проводится, сколько существует кружков и секций".

Традиционные виды спорта представлены на 10 площадках. Средин них национальный спорт Узбекистана турон, борьба тюркских народов кереш, татарская стрельба из лука, соревнование народов севера - прыжки через нарты, городки, русская борьба на опоясках, рубка шашкой и многие другие.

С традиционной стрельбой из лука знакомит гостей фестиваля национальная-культурная автономия сибирских татар Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Стрельба из лука имеет многовековую историю, у каждого народа мира кроме австралийских аборигенов был этот вид оружия. Существует спортивная стрельба, охотничья и традиционный вид лука. Он интересен тем, что у тюркских народов это целая система воспитания, потому что мальчиков садили в седло с трёх лет. Считалось, что каждый тюркский воин, кроме того, что участвует в сражениях, ещё является добытчиком, охотником, поэтому он должен был попасть в голову белке", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель автономии Фаусия Марганова.

Она напомнила, что последнее применение луков в бою зафиксировано во время "Битвы народов" под Лейпцигом в 1813 году. "В этом сражении башкирские войска участвовали вместе с русской армией и били французов из луков. А сегодня это уже вид спорта. В Тюмени есть федерация по стрельбе из лука, это спортивная стрельба, а традиционный вид лука пока не представлен. Поэтому мы сегодня принимаем участие в этом фестивале, чтобы показать этот вид спорта".

Тюменская ассоциация чувашей "Таван" представила национальный вид спорта - борьбу на поясах керешу. "Она зародилась более тысячи лет назад, и была постоянным атрибутом, обязательным элементом каждого праздника, - рассказал представитель ассоциации Алексей Логинов. – Этот спорт по сей день существует и развивается, существует даже международная федерация борьбы на поясах".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особенность борьбы керешу в том, что захваты нужно делать только на поясах - удушающие или болевые приёмы запрещены. Главное - использовать силу противника против него самого, опираясь на пояс соперника, нужно уронить его любой частью тела так, чтобы ступни не касались татами.

Исконно русскую игру в городки на фестивале представляет региональная национально-культурная автономия немцев. По словам заместителя председателя автономии Елены Кембель, эту игру переняли и полюбили немцы, поселившиеся в Сибирь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Немцы являются одной из наций, которая всегда была представлена в России, - рассказала она. - Массовое переселение немцев сучилось во времена Екатерины II, а в Сибирь они попали после начала Первой мировой войны. Тогда и началась активная связь двух культур - русской и немецкой. А городки пришли к немцам через игры детей".

Древняя традиция коренных народов Севера – прыжки через нарты представлена на площадке центра финно-угорской культуры Тюменской области. Как рассказал представитель центра Сергей Трощак, этот спорт включает в себя силу, ловкость и национальную традицию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Он может показать, насколько способны оленеводы и охотники проявить свою ловкость, прыжки через нарты включены в различные спортивные мероприятия на Крайнем Севере, а совсем недавно их вывели уже на уровень международных соревнований".

Кроме ярких спортивных событий организаторы подготовили для гостей мероприятия концертную программу национальных творческих коллективов "Моя родина - Тюмень".

﻿

Отметим, фестиваль "Мы вместе" продлится до ноября. В сентябре стартуют соревнования по дисциплинам, где команды от национальностей вступят в борьбу за медали, а также выполнят нормативы ГТО. Команду, занявшую первое место, наградят переходящим кубком в День народного единства 4 ноября.

Напомним, что День Государственного флага отмечается в России 22 августа. Он был учреждён 31 год назад, в честь событий 1991 года, когда исторический триколор сменил советское красное знамя в качестве государственного символа.

В Тюменской области в этот день запланировано более 300 мероприятий. Во всех муниципалитетах региона проходят тематические часы, выставки, мастер-классы и велопробеги. А 23 августа традиционный забег "Пять вёрст" в экопарке "Затюменский" также будет приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации и многонациональному спортивному фестивалю на кубок главы Тюмени.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День государственного флага , массовый спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 22.08.2025Тюменские музеи вошли в рейтинг России и ближнего зарубежья
16:49 22.08.2025Тюменские студенты нарисовали государственную символику на окнах в честь Дня флага России
16:38 22.08.2025В четырех городах Тюменской области работают 180 общедоступных Wi-Fi-точек
16:27 22.08.2025Книги ТюмГУ-Press представят на международном фестивале "Красная строка" в Екатеринбурге 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора