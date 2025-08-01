Многонациональный спортивный фестиваль "Мы вместе" стартовал в Тюмени

Первый многонациональный спортивный фестиваль на Кубок главы города "Мы вместе" стартовал в День Государственного флага Российской Федерации в Тюмени. 22 августа на площади у мультицентра "Контора пароходства" взрослые и дети могут познакомиться с видами спорта и культурными традициями народов, проживающих в Тюменской области.

В программе фестиваля увлекательные соревнования по шахматам, дзюдо, тхэквондо, борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу и многим другим видам спорта. Главная цель фестиваля — сохранить традиции и объединить представителей этнических сообществ, а также приобщить тюменцев к занятиям спортом.

"Отрадно, этот фестиваль берет своё начало в один из главных праздников нашей страны, - отметил в своем приветствии глава Тюмени Максим Афанасьев. - Это мероприятие - не просто о спорте. Это возможность своим примером показать наше отношение и уважение к традициям, которые можно передавать через культурные и спортивные события".

Он подчеркнул, что фестиваль на Кубок главы города станет началом новой ежегодной традиции и с 2025 года будет включён в ежегодный спортивный календарь.

Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин считает, что жители нашей страны всегда были здоровыми и спортивными людьми. "И радует глаз, какое количество людей целыми семьями вовлечено в спорт, какое количество соревнований проводится, сколько существует кружков и секций".

Традиционные виды спорта представлены на 10 площадках. Средин них национальный спорт Узбекистана турон, борьба тюркских народов кереш, татарская стрельба из лука, соревнование народов севера - прыжки через нарты, городки, русская борьба на опоясках, рубка шашкой и многие другие.

С традиционной стрельбой из лука знакомит гостей фестиваля национальная-культурная автономия сибирских татар Тюменской области.

"Стрельба из лука имеет многовековую историю, у каждого народа мира кроме австралийских аборигенов был этот вид оружия. Существует спортивная стрельба, охотничья и традиционный вид лука. Он интересен тем, что у тюркских народов это целая система воспитания, потому что мальчиков садили в седло с трёх лет. Считалось, что каждый тюркский воин, кроме того, что участвует в сражениях, ещё является добытчиком, охотником, поэтому он должен был попасть в голову белке", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель автономии Фаусия Марганова.

Она напомнила, что последнее применение луков в бою зафиксировано во время "Битвы народов" под Лейпцигом в 1813 году. "В этом сражении башкирские войска участвовали вместе с русской армией и били французов из луков. А сегодня это уже вид спорта. В Тюмени есть федерация по стрельбе из лука, это спортивная стрельба, а традиционный вид лука пока не представлен. Поэтому мы сегодня принимаем участие в этом фестивале, чтобы показать этот вид спорта".

Тюменская ассоциация чувашей "Таван" представила национальный вид спорта - борьбу на поясах керешу. "Она зародилась более тысячи лет назад, и была постоянным атрибутом, обязательным элементом каждого праздника, - рассказал представитель ассоциации Алексей Логинов. – Этот спорт по сей день существует и развивается, существует даже международная федерация борьбы на поясах".

Особенность борьбы керешу в том, что захваты нужно делать только на поясах - удушающие или болевые приёмы запрещены. Главное - использовать силу противника против него самого, опираясь на пояс соперника, нужно уронить его любой частью тела так, чтобы ступни не касались татами.

Исконно русскую игру в городки на фестивале представляет региональная национально-культурная автономия немцев. По словам заместителя председателя автономии Елены Кембель, эту игру переняли и полюбили немцы, поселившиеся в Сибирь.

"Немцы являются одной из наций, которая всегда была представлена в России, - рассказала она. - Массовое переселение немцев сучилось во времена Екатерины II, а в Сибирь они попали после начала Первой мировой войны. Тогда и началась активная связь двух культур - русской и немецкой. А городки пришли к немцам через игры детей".

Древняя традиция коренных народов Севера – прыжки через нарты представлена на площадке центра финно-угорской культуры Тюменской области. Как рассказал представитель центра Сергей Трощак, этот спорт включает в себя силу, ловкость и национальную традицию.

"Он может показать, насколько способны оленеводы и охотники проявить свою ловкость, прыжки через нарты включены в различные спортивные мероприятия на Крайнем Севере, а совсем недавно их вывели уже на уровень международных соревнований".

Кроме ярких спортивных событий организаторы подготовили для гостей мероприятия концертную программу национальных творческих коллективов "Моя родина - Тюмень".

Отметим, фестиваль "Мы вместе" продлится до ноября. В сентябре стартуют соревнования по дисциплинам, где команды от национальностей вступят в борьбу за медали, а также выполнят нормативы ГТО. Команду, занявшую первое место, наградят переходящим кубком в День народного единства 4 ноября.

Напомним, что День Государственного флага отмечается в России 22 августа. Он был учреждён 31 год назад, в честь событий 1991 года, когда исторический триколор сменил советское красное знамя в качестве государственного символа.

В Тюменской области в этот день запланировано более 300 мероприятий. Во всех муниципалитетах региона проходят тематические часы, выставки, мастер-классы и велопробеги. А 23 августа традиционный забег "Пять вёрст" в экопарке "Затюменский" также будет приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации и многонациональному спортивному фестивалю на кубок главы Тюмени.

