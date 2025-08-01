  • 23 августа 202523.08.2025суббота
В День флага в тюменском сквере Школьный прошел концерт

Общество, 19:37 22 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, состоялся в сквере Школьный в Тюмени 22 августа.

Горожан порадовали выступления творческих коллективов, патриотические песни и танцевальные номера, викторины и конкурсы.

