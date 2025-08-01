Более шести тысяч вакансий в сфере образования предлагают в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

29, 6 тыс. вакантных мест предлагают организации и предприятия Тюменской области соискателям. Из них 6,6 тыс. - в сфере образования, сообщает Вcлух.ру.

В детские сады региона готовы принять 159 воспитателей, 87 младших сотрудников и 28 музыкальных руководителей.

В школах есть работа для 405 организаторов, 202 учителей математики, 54 педагогов дополнительного образования, 52 психологов, 26 логопедов. Еще 455 вакансий для учителей - без указания конкретного профиля. Также желающие могут возглавить внешкольное учреждение - есть одна такая вакансия.

В систему среднего профессионального образования могут принять 11 преподавателей.

Подробнее об условиях работы и соцгарантиях можно узнать в Кадровом центре "Работа России" на ул. Республики, 204в, корп. 3.