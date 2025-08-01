  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Тюменцы старшего возраста осваивают новое направление спорта - фитрок

Общество, 15:21 24 августа 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тренировки по фитроку - новому спортивному направлению - проходят в экопарке "Затюменский" для всех желающих от 55 лет. Проект реализует Благотворительный фонд "Старшее поколение" в рамках грантового конкурса "Спорт для всех" Фонда Потанина и соответствует целям нацпроекта "Семья".

Начинается занятие с разминки. Координирует работу серебряный волонтер и опытный наставник Татьяна Мирошниченко.

"Барабанные палочки в руках не случайны. Они помогают развить чувство ритма, а также увеличивают амплитуду движений во время выполнения силовых упражнений, таких как приседания и выпады. Основные особенности таких функциональных упражнений – прорабатывается все тело за счет сочетания кардио и силовых элементов, а также динамических движений", – рассказала она.

Тюменцам новый вид спорта уже полюбился. "С палочками в руках чувствуешь себя как за ударной установкой! Столько эмоций! Это было мое первое занятие, но я обязательно приду еще. Тренироваться в такой необычной обстановке – это просто замечательно", – поделилась впечатлениями участница проекта Вера Харькова.

Записаться на тренировку можно по тел. (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте, сообщает инфоцентр областного правительства.

