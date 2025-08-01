Сооружения очистки талых и ливневых вод построят в Тюмени почти за 2 млрд рублей

| Фото: компании "Росводоканал Тюмень" | Фото: компании "Росводоканал Тюмень"

Сооружения очистки талых и ливневых вод построят в Тюмени в ближайшие пять лет. В проект инвестируют около 2 млрд рублей. Объекты появятся в районе р. Тура на ул. Мельникайте и около Гилевской рощи, сообщает "Росводоканал Тюмень.

"Очистка поверхностных стоков – новое направление для компании. Тюменская площадка отлично подходит для старта проекта, который мы в последствии сможем тиражировать и в других городах присутствия", - говорит операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

Специалисты подбирают технологию очистки поверхностных стоков, чтобы уже в 2025 г. приступить к проектированию. На первом этапе эксперты изучат состав тюменских поверхностных стоков. Очистные сооружения будут соответствовать стандартам передовых доступных технологий.

"Мы изучаем лучшие отечественные практики, чтобы, получив заключение экспертов, сделать выбор в пользу той или иной технологии. Одним из лидеров отрасли является предприятие Мосводосток. Столичные практики мы увидели во время рабочей поездки совместно с главой Тюмени Максимом Афанасьевым и директором департамента городского хозяйства Александром Ильиным", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Отметим, сооружения очистки поверхностных стоков – стратегический объект, нацеленный на улучшение экологии города и акватории Туры.