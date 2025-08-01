  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-восточный

Более 460 тысяч  жителей  Тюменской области прошли диспансеризацию с начала года

Общество, 15:43 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 460 тыс. жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за первые семь месяцев 2025 года. Выявлено почти 46 тыс. заболеваний, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. По итогам диспансеризации в 2025 году на дополнительное обследование направлено почти шесть тыс. человек. На получение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи – 182 жителя региона, санаторно-курортное лечение – чуть более восьми тысяч человек.

Работа ведется по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# диспансеризация , здоровье , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 26.08.2025В Тобольске в первый класс придут 1 тыс. 446 мальчишек и девчонок
17:12 26.08.2025Специалисты регионального отделения СФР проконсультируют тюменцев 30 августа
17:01 26.08.2025В Юргинском округе открыли сквер Десантников
16:49 26.08.202538,5 км дорог отремонтировали в Тюмени в летний период

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора