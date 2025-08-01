Более 460 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала года

Более 460 тыс. жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за первые семь месяцев 2025 года. Выявлено почти 46 тыс. заболеваний, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. По итогам диспансеризации в 2025 году на дополнительное обследование направлено почти шесть тыс. человек. На получение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи – 182 жителя региона, санаторно-курортное лечение – чуть более восьми тысяч человек.

Работа ведется по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".