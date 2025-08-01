  • 27 августа 202527.08.2025среда
Тюменцев предупредили о начале второго пика активности клещей

Общество, 16:27 27 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О начале второго пика активности клещей предупреждают жителей Тюменской области. Он приходится на конец лета и начало осени.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита. Это, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Тюменцам её окажут в приемном отделении областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям муниципалитетов - в местных областных больницах.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

Отметим, с начала эпидсезона исследовано от населения 1 тыс. 625 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 40 из них, возбудитель клещевого боррелиоза - в 385.

# клещи , Роспотребнадзор

