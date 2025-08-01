  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-восточный

Врачи из Тюмени помогли спасти пациентку из Заводоуковска благодаря телемедицине

Общество, 20:15 27 августа 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жительницу Заводоуковска 89 лет помогли спасти врачи ОКБ №1. Женщина вызвала бригаду скорой помощи с жалобами на боли в сердце. Приехавший врач выявил признаки тяжелого инфаркта миокарда и оперативно связался с Центром телемедицины ОКБ №1.

Соблюдая рекомендации консультантов, специалист провел тромболизис – растворение тромба, перекрывшего кровоток в сосуде. Затем спасенную пациентку доставили из Заводоуковска в Тюмень в специализированный стационар, где ей уже провели операцию, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Времени для принятия решения о проведении тромболизиса у врача – не более 10 мин. Благодаря поддержке губернатора и правительства региона, мы располагаем всем необходимым оборудованием. Поэтому место расположения пациента не имеет значения: будь это тундра или заболотье. Главное, чтобы там был подготовленный медицинский работник и надежная связь", - отметил начальник службы информатизации, телемедицины и связи ОКБ №1, врач-кардиолог Александр Потапов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инфаркт , ОКБ №1 , телемедицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 27.08.2025Врачи из Тюмени помогли спасти пациентку из Заводоуковска благодаря телемедицине
20:01 27.08.2025Тюменцы разработали стационарную модель развития трещины автогидроразрыва нефтяного пласта
19:25 27.08.2025Тюменские студентки прошли стажировку от французского института в России
19:02 27.08.2025Тюменская сборная завоевала 12 наград на Кубке полпреда УФО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора