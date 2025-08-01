Врачи из Тюмени помогли спасти пациентку из Заводоуковска благодаря телемедицине

Жительницу Заводоуковска 89 лет помогли спасти врачи ОКБ №1. Женщина вызвала бригаду скорой помощи с жалобами на боли в сердце. Приехавший врач выявил признаки тяжелого инфаркта миокарда и оперативно связался с Центром телемедицины ОКБ №1.

Соблюдая рекомендации консультантов, специалист провел тромболизис – растворение тромба, перекрывшего кровоток в сосуде. Затем спасенную пациентку доставили из Заводоуковска в Тюмень в специализированный стационар, где ей уже провели операцию, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Времени для принятия решения о проведении тромболизиса у врача – не более 10 мин. Благодаря поддержке губернатора и правительства региона, мы располагаем всем необходимым оборудованием. Поэтому место расположения пациента не имеет значения: будь это тундра или заболотье. Главное, чтобы там был подготовленный медицинский работник и надежная связь", - отметил начальник службы информатизации, телемедицины и связи ОКБ №1, врач-кардиолог Александр Потапов.