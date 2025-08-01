Администрация Тюмени помогает горожанам собрать детей к 1 сентября

Сотрудники подразделений администрации Тюмени традиционно принимают участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу". Приоритетное внимание - ребятам из многодетных семей, родным участников СВО, семьям в трудной жизненной ситуации.

Так, коллектив комитета по информатизации поздравил с наступающим Днем знаний семью Слинкиных. Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации вручил школьный ранец будущей первоклашке Амине Буламбаевой.

Еще одна первоклассница Тюмени Ксюша Смирнова получила полезный подарок от заместителя главы города, директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина. Специалисты административного департамента администрации приобрели необходимые канцелярские принадлежности для многодетной семьи Гашимовых-Ганбаровых.

Сотрудники департамента потребительского рынка подготовили презенты к 1 сентября для многодетной семьи Ализовых. Подарки передала директор департамента Елена Ерёмина. Ее коллеги из административного департамента помогли собрать в школу первоклассника Ярослава Бауэр, а директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов побывал в гостях у многодетной семьи, где подрастают четверо ребятишек.

Напомним, всего в 2025-2026 учебном году за парты в Тюмени сядут около 150 тыс. детей, из них для 14 тыс. прозвенит первый звонок.