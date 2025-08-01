  • 28 августа 202528.08.2025четверг
В Исетском округе завершают обмолот гороха

Экономика, 17:01 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 561 га бобовых культур обмолотили хозяйства Исетского округа - 88 % плана. При урожайности 31 ц/га валовый сбор в бункерном весе составил 2 тыс. 651 т гороха, сообщает администрация муниципалитета.

Всего уборочную кампанию в округе ведут 17 предприятий. На 27 августа обмолочено 11,3 тыс.га - 21 % полей. Урожай составил 36 тыс. 400 т. С одного гектара исетские аграрии в среднем получают 32,3 ц зерна.

Параллельно ведется заготовка кормов, засыпка семян под урожай 2026 года, осенняя обработка почвы. "Несмотря на то, что погодные условия испытывают аграриев на прочность, используется каждый погожий день, и есть надежда на получение достойного урожая", - отметили в администрации.

