87 тюменских первоклассников из многодетных семей получили школьные рюкзаки

Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

87 будущих первоклассников из многодетных тюменских семей получили новые рюкзаки с полным комплектом канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной акции в Тюмени. Распределение подарков прошло в два этапа: первая волна выдачи состоялась на прошлой неделе, а вторая — 28 августа.

Традиционная акция проводится уже более десяти лет общественной организацией многодетных семей Тюменской области "Радость" при поддержке благотворителей. За годы существования проекта помощь получили сотни семей.

"Продолжается сбор помощи для школьников более старших классов. Принимаются школьная одежда, обувь, портфели в хорошем состоянии и канцелярские принадлежности", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета организации Елена Тенегина.

Узнать, куда и какую помощь можно принести, можно здесь.

Инна Кондрашкина