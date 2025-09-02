Парковка у администрации Тюмени вернулась к прежнему режиму работы

| Фото: администрация Тюмени

Парковка на пересечении улиц Первомайской и Ленина в Тюмени, рядом со зданием администрации города (ул. Первомайская, 20), вновь заработала в платном режиме. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее после ремонта было открыто движение по улице Ленина. Первые автомобили проехали по обновленному участку улицы 29 августа.

"Несмотря на значительные технические сложности, связанные с необходимостью переустройства большого количества инженерных коммуникаций, подрядная организация успешно выполнила все запланированные объемы работ в установленные сроки", — отметил Максим Афанасьев.