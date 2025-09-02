Тюменская компания готовит первый промышленный образец анализатора газов крови

Первый промышленный образец анализатора газов крови готовит тюменская компания "ИнТех72". Это будет испортозамещенное оборудование. Помощь в реализации проекта оказывает региональный центр инжиниринга "Агентство инноваций".

По информации департамента инвестполитики Тюменской области, анализатор газов крови необходим для работы врачей-анестезиологов и хирургов, чтобы отслеживать содержание кислорода и углекислого газа в организме пациента во время операции или реанимации.

Ранее медицинские клиники закупали подобное оборудование у европейских компаний, но практически все они прекратили поставки в нашу страну. Чтобы исправить положение, компания "ИнТех72" запустила проект по созданию нового анализатора для российского рынка. Разработчики пошли по пути реверс-инжиниринга и постепенного замещения иностранных запчастей отечественными.

"Полностью отказаться от импорта пока невозможно – некоторые сложные детали не производят внутри страны. Поэтому команда "ИнТех72" договорилась о сотрудничестве с компанией из Индии, которая поделилась технологическими решениями и будет поставлять недостающие компоненты. Сейчас "ИнТех72" готовится к выпуску первого промышленного образца: компания выбирает локальных производителей корпусов, металлических деталей и электронных компонентов. После сборки устройство пройдёт обязательное тестирование и регистрацию в министерстве здравоохранения России", - рассказали в департаменте.

Новый анализатор будет значительно дешевле существующих западных аналогов и доступнее для российских медклиник.

Поддержка для малых и средних производственных компаний доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".