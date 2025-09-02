  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Тюменская компания готовит первый промышленный образец анализатора газов крови

Экономика, 17:45 02 сентября 2025

t.me/Investtyumen72

Первый промышленный образец анализатора газов крови готовит тюменская компания "ИнТех72". Это будет испортозамещенное оборудование. Помощь в реализации проекта оказывает региональный центр инжиниринга "Агентство инноваций".

По информации департамента инвестполитики Тюменской области, анализатор газов крови необходим для работы врачей-анестезиологов и хирургов, чтобы отслеживать содержание кислорода и углекислого газа в организме пациента во время операции или реанимации.

Ранее медицинские клиники закупали подобное оборудование у европейских компаний, но практически все они прекратили поставки в нашу страну. Чтобы исправить положение, компания "ИнТех72" запустила проект по созданию нового анализатора для российского рынка. Разработчики пошли по пути реверс-инжиниринга и постепенного замещения иностранных запчастей отечественными.

"Полностью отказаться от импорта пока невозможно – некоторые сложные детали не производят внутри страны. Поэтому команда "ИнТех72" договорилась о сотрудничестве с компанией из Индии, которая поделилась технологическими решениями и будет поставлять недостающие компоненты. Сейчас "ИнТех72" готовится к выпуску первого промышленного образца: компания выбирает локальных производителей корпусов, металлических деталей и электронных компонентов. После сборки устройство пройдёт обязательное тестирование и регистрацию в министерстве здравоохранения России", - рассказали в департаменте.

Новый анализатор будет значительно дешевле существующих западных аналогов и доступнее для российских медклиник.

Поддержка для малых и средних производственных компаний доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент инвестиционной политики , импортозамещение , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 02.09.2025Тюменская компания готовит первый промышленный образец анализатора газов крови
16:49 02.09.2025 Интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 24 % за месяц
16:27 02.09.2025В Тюменской области в сфере теплоснабжения заключили 11 концессионных соглашений
15:43 02.09.2025Более 70 тонн ягод и косточковых ввезли в Тюменскую область из Казахстана и Киргизии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора