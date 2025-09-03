В Тюменской области выявили 36 случаев клещевого энцефалита

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 76 - клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и своевременно получили иммуноглобулин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего по данным на 1 сентября в медицинских организациях области зарегистрировано 13 тыс. 38 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 339 - дети до 14 лет. Все они получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

В сезон 2025 года в Тюменской области максимальное количество обращений людей по поводу присасывания клещей было зарегистрировано с 12 по 18 мая - показатель составил 100 на 100 тыс. населения. В 2024 году максимальное количество обращений людей по поводу присасывания клещей было зарегистрировано с 10 по 16 июня - 87,3 на 100 тыс. населения.

Специалисты напоминают о необходимости вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. С начала года в регионе вакцинировано и ревакцинировано 133 тыс. 412 человек, из них 43 тыс. 657 - дети до 14 лет.