  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области выявили 36 случаев клещевого энцефалита

Общество, 10:56 03 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 76 - клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона. Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и своевременно получили иммуноглобулин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего по данным на 1 сентября в медицинских организациях области зарегистрировано 13 тыс. 38 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 339 - дети до 14 лет. Все они получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

В сезон 2025 года в Тюменской области максимальное количество обращений людей по поводу присасывания клещей было зарегистрировано с 12 по 18 мая - показатель составил 100 на 100 тыс. населения. В 2024 году максимальное количество обращений людей по поводу присасывания клещей было зарегистрировано с 10 по 16 июня - 87,3 на 100 тыс. населения.

Специалисты напоминают о необходимости вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. С начала года в регионе вакцинировано и ревакцинировано 133 тыс. 412 человек, из них 43 тыс. 657 - дети до 14 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# клещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:57 03.09.2025Геодезические пункты госсетей обследуют в Тюменской области
12:46 03.09.2025В Тюмени стало больше автобусов с начала учебного года
12:35 03.09.2025Месячник знаний стартовал в тюменской Менделеевке
12:02 03.09.2025Всероссийский конкурс для иностранных студентов проходит по шести номинациям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора