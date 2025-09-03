  • 3 сентября 20253.09.2025среда
В Тюмени в школьном меню мороженое будет до 5 октября

Общество, 16:26 03 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В новом учебном году тюменским школьникам на десерт будут предлагать мороженое - ванильное, с вареной сгущенкой и с клубникой. Вкусы определили учащиеся из восьми школ города, которые накануне старта массового производства лакомства побывали у производителя – на тюменской фабрике мороженого.

В составе мороженого, по словам начальника отдела технологии, качества и пищевой безопасности комбината школьного питания "Центральный" Валентины Степонавичус, есть пребиотики, вещества, которые помогают росту полезных бактерий в кишечнике.

"Это не просто десерт, а продукт, поддерживающий здоровое пищеварение, - рассказала она. - Готовится мороженое из натуральных ингредиентов, без лишних добавок и стабилизаторов. При формировании меню учитывается сезонность выдачи данного продукта – с 1 сентября по 5 октября, а также в весенне-летний период с начала апреля по конец мая".

Выдача мороженого возможна исключительно в установленный период и с учетом погодных условий, при резком понижении температуры мороженное заменяют на молочную продукцию.

# мороженное , школьное питание

