В Тюмени продолжается просветительская программа по выставке “Поэт и царь" 

Общество, 21:04 03 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительская программа по выставочному проекту “Поэт и царь" продолжается в Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Напомним, проект "Поэт и царь" от Государственного музея-заповедника "Царское Село" и Всероссийского музея Пушкина работает в Тюмени до 12 октября.

Среди экспонатов — личные вещи поэта и его семьи, прижизненные издания, документы эпохи, а также живопись, графика и скульптуры. Выставку дополняет программа кинопоказов и лекций.

6 сентября в 15 часов стартует лекция "Дубравы, где в тиши свободы…" о пушкинских местах Царского Села. Ее прочитает искусствовед ГМЗ "Царское Село" Марина Лебединская.

Разбор комедии "Бакенбарды" с Виктором Сухоруковым в главных ролях состоится 20 сентября. Ведущий — кинокритик Андрей Гореликов. Начало – в 15 часов.

4 октября на 15 часов назначен разбор фильма "Поэт и царь" (1937). Лектор — историк кино Станислав Дединский.

Вся программа и регистрация – по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

# выставка , Музейный комплекс им Словцова

