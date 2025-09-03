  • 3 сентября 20253.09.2025среда
Читательницы детской библиотеки Лагунова заняли второе место в федеральном конкурсе

Общество, 19:12 03 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьницы Таисия Скрепнюк и Арина Скареднова стали вторыми в VI Всероссийском конкурсе видеороликов "Ярмарка профессий – 2025", сообщает информационный центр правительства региона.

Они представили видео о профессии библиотекаря в возрастной категории 14–15 лет. Всего на конкурс более ста видеороликов направили ребята из 24-х регионов России.

Конкурс "Ярмарка профессий" проводится Российской государственной детской библиотекой.

