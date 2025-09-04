Тюменский логопед откроет центр ранней помощи на федеральный грант

Тюменский логопед-дефектолог Мария Шупрова откроет второй филиал центра ранней помощи детям на грант в 1 млн рублей. Она получила его по итогам федерального конкурса "Создай наше" — совместная инициатива Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива", сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Миссия центра – предупреждение и профилактика речевых нарушений, просвещение родителей. Команда опытных специалистов проводит глубокую диагностику и составляет индивидуальные коррекционные маршруты. Постоянное обучение современным методикам и супервизии позволяют достигать быстрых результатов.

"Мы не просто консультируем и играем с детьми, — отмечает Мария Шупрова. — Мы тщательно изучаем причины речевых трудностей, чтобы помочь качественно, своевременно и комплексно".

В 2025 году конкурс "Создай наше" объединил более 7 тысяч участников из всех регионов страны.