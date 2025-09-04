  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

В конкурсе "Студенческий стартап" по 1 млн рублей выиграли 28 тюменцев

Общество, 16:16 04 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

28 тюменцев выиграли по 1 млн рублей в конкурсе "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства за 2025 год. Это студенты из Тюменского индустриального университета, Тюменского госуниверситета и ГАУ Северного Зауралья.

Победители будут создавать деревообрабатывающий роботизированный станок для профилирования протяженных изделий, разрушитель биоплёнок для систем тепло- и водоснабжения, мобильного робота для автоматизированного наружного неразрушающего контроля труб, интеллектуальный цифровой сервис для диагностики и развития исследовательских компетенций обучающихся и научных сотрудников и другие проекты.

"Все проекты достойны реализации. Среди них – принтер тактильной графики и текста для незрячих людей, разработка мобильного робота для автоматизированного контроля труб, производство энергетических батончиков с адаптогенами. Победы ребят – прямой результат работы наших университетов, где создаются условия для развития науки, предпринимательства и творческих идей", – написал глава региона Александр Моор в мессенджере MAX.

Полный список можно найти по ссылке.

Всего победителями конкурса стали 2,5 тыс. человек из России и 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии, сообщает пресс-служба российского правительства. Прием заявок проходил по семи тематическим направлениям. Лидерами по количеству представленных проектов-победителей стали вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Ставропольского края, Томской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки России в 2022 году и входит в федпроект "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , стартап , ТИУ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 04.09.2025Учения в аквапарке и гостиничном комплексе провели пожарные в Тюмени
18:07 04.09.2025Три модульных ФАПа построят в Тобольском районе
17:56 04.09.20255 сентября - события дня
17:45 04.09.2025На проспекте Чаркова в Тобольске завершили работы по ливневой канализации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора