В конкурсе "Студенческий стартап" по 1 млн рублей выиграли 28 тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

28 тюменцев выиграли по 1 млн рублей в конкурсе "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства за 2025 год. Это студенты из Тюменского индустриального университета, Тюменского госуниверситета и ГАУ Северного Зауралья.

Победители будут создавать деревообрабатывающий роботизированный станок для профилирования протяженных изделий, разрушитель биоплёнок для систем тепло- и водоснабжения, мобильного робота для автоматизированного наружного неразрушающего контроля труб, интеллектуальный цифровой сервис для диагностики и развития исследовательских компетенций обучающихся и научных сотрудников и другие проекты.

"Все проекты достойны реализации. Среди них – принтер тактильной графики и текста для незрячих людей, разработка мобильного робота для автоматизированного контроля труб, производство энергетических батончиков с адаптогенами. Победы ребят – прямой результат работы наших университетов, где создаются условия для развития науки, предпринимательства и творческих идей", – написал глава региона Александр Моор в мессенджере MAX.

Полный список можно найти по ссылке.

Всего победителями конкурса стали 2,5 тыс. человек из России и 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии, сообщает пресс-служба российского правительства. Прием заявок проходил по семи тематическим направлениям. Лидерами по количеству представленных проектов-победителей стали вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Ставропольского края, Томской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки России в 2022 году и входит в федпроект "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".