Тюменцы почтили память Юрия Шатунова автопробегом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобильный и мотопробег, посвященный 52-летию со дня рождения Юрия Шатунова, прошел в Тюмени 6 сентября. В акции приняли участие более 20 транспортных средств, среди которых было 11 мотоциклов. Транспорт был украшен фотографиями певца, а из окон машин развевались большие флаги с его фотографиями.

"Такой акцией мы выражаем свою любовь к певцу. Это наше своеобразное поздравление ему на день рождения", - рассказала участница тюменского творческого инициативного движения "Тюмень с Юрой" Екатерина Новикова.

Первый автопробег прошел в 2023 году. Тогда в акции приняли участие два байкера. В этом году фанаты певца обратились к тюменскому байкерскому клубу. Мотоциклисты поддержали акцию.

"Байкеры - люди разносторонние. Мы выросли как на рокерских песнях, так и на музыке Юрия Шатунова", - отметил представитель байкерского сообщества в Тюмени Ярослав Селин.

В мае этого года под Профсоюзным мостом в жилом районе "Речной порт" открыли место памяти артиста. Напомним, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня 2022 года.

Юлия Божок