Тобольск принимает этап чемпионата профмастерства среди нефтехимиков

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Этап чемпионата профмастерства среди нефтехимиков PetroChemSkills стартовал в Тобольске. Он продлится до 12 сентября.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин, состязания в Тобольске проходят по семи компетенциям. Ожидается более 50 участников, из них 11 – тобольские специалисты Запсибнефтехима.

"Всего в чемпионате участвует 35 сотрудников тобольского предприятия, которые померяются компетенциям в 20 направлениях. Победители в составе сборной СИБУРА отправятся в ноябре в Екатеринбург на XII Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек-2025". Уверен, имена тоболяков обязательно прозвучат среди лучших", - отметил Петр Вагин.

Он добавил, что в 2025 году в чемпионате участвуют 60 представителей школ, колледжей и вузов, среди которых: Тобольский многопрофильный техникум, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Тюменский индустриальный университет, Амурский технический колледж, Кстовский нефтяной техникум, Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева.