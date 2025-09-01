  • 10 сентября 202510.09.2025среда
Экологическую роль болота обсудят участники тобольского книжного фестиваля

Общество, 13:47 10 сентября 2025

t.me/vagintobolsk

V Книжный фестиваль "Книги в городе" пройдет в Тобольске 12-14 сентября. Тема года — экологическая роль болота.

"Приглашаю всех любителей чтения и интеллектуального отдыха на фестиваль. Его придумал и организовал большой друг Тобольска - компания СИБУР. Проект "Книги в городе" помогает нам пополнять домашние библиотеки интересными и редкими книгами, проводить время с семьёй необычно и познавательно", - рассказала глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/vagintobolsk

Художница Катя Гущина продолжит свой проект о Менделееве. Взрослых наверняка заинтересует результат творческого союза Тобольского рыбтехникума и Музея Арсеньева из Владивостока на выставке по улице Мира, 4.

Фестиваль будет интересен и спортивным, активным тоболякам. Для них организаторы подготовили ралли на скейтах, самокатах и велосипедах, захватывающие трюки и уроки в рампе, полёты на воздушном шаре.

t.me/vagintobolsk

Подробности - здесь.

