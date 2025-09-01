Семь лет тюрьмы назначили жителю Уватского района за смертельное ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7 лет и 10 месяцев лишения свободы приговорили 60-летнего водителя Mercedec-Benz, который насмерть сбил семилетнюю школьницу в Уватском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в с. Уват сбил шедшую по обочине школьницу 2017 г. р., после чего скрылся с места происшествия. Девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Спустя четыре месяца потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах родителей девочки и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда два миллиона рублей.