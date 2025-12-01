Суммарно на 12 лет лишили прав жителя Нижней Тавды за пьяную езду

Шесть раз привлекали к административной ответственности жителя Нижнетавдинского округа за нетрезвое вождение за два года. Общий срок лишения его права управления транспортом превысил 12 лет.

Однако 35-летний рецидивист не дождался истечения этого срока и вновь сел за руль. Проехать ему удалось всего пару улиц, далее автомобиль остановили Госинспекторы.

С учетом всех обстоятельств Нижнетавдинский районный суд вынес решение: назначить виновному штраф в 200 тыс. рублей, запретить водить авто еще на 2 года и шесть месяцев и конфисковать его "Дэу Нексию" в доход государства, сообщает областная прокуратура.