  • 10 декабря 202510.12.2025среда
  • USD76,8084
    EUR89,4267
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер южный

Суммарно на 12 лет лишили прав жителя Нижней Тавды за пьяную езду

Происшествия, 18:44 09 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть раз привлекали к административной ответственности жителя Нижнетавдинского округа за нетрезвое вождение за два года. Общий срок лишения его права управления транспортом превысил 12 лет.

Однако 35-летний рецидивист не дождался истечения этого срока и вновь сел за руль. Проехать ему удалось всего пару улиц, далее автомобиль остановили Госинспекторы.

С учетом всех обстоятельств Нижнетавдинский районный суд вынес решение: назначить виновному штраф в 200 тыс. рублей, запретить водить авто еще на 2 года и шесть месяцев и конфисковать его "Дэу Нексию" в доход государства, сообщает областная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 09.12.2025Суммарно на 12 лет лишили прав жителя Нижней Тавды за пьяную езду
18:23 09.12.2025В Тюмени на ул. Чекистов задержали молодого человека с наркотиком
15:59 09.12.2025Почти пять тысяч пьяных водителей выявили тюменские автоинспекторы в 2025 году
15:37 09.12.2025Более 9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора