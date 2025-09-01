Тюменская таможня задекларировала 262 транспортных средства с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

262 транспортных средства задекларировали на Тюменском таможенном посту с начала года. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Автомобили в регион ввезены для личного пользования и в основном из Китая, Грузии, ОАЭ, сообщает Тюменская таможня.

"Даже в условиях увеличения потока машин и деклараций нам необходимо поддерживать комфортные условия для физических и юридических лиц. Следует проверять документы качественно, но оперативно, а товары должны быть выпущены без необоснованных продлений сроков", – отметил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

Он отметил, что наблюдается устойчивая тенденция к переориентированию физических лиц на ввоз автомобилей из-за пределов ЕАЭС с использованием "льготных" ставок утилизационного сбора и проведением таможенной очистки на территории России. Вместе с тем, объем ввоза машин из стран ЕАЭС снизился почти в три раза, что связывают с изменениями законодательства в части регулировки уплаты утилизационного сбора.