Новый сезон "Цифрового ликбеза" запустили для тюменских школьников

Общество, 20:07 10 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый сезон просветительского образовательного проекта "Цифровой ликбез" стартовал для тюменских школьников. В этот раз партнером выступает Яндекс с темой "Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки", сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Ребятам расскажут: как распознать дипфейк; как отличить его от настоящего контента; какие есть отличительные черты дипфейка и другое. Школьники могут пройти тест, который поможет оценить полученные знания в области цифровой грамотности. После прохождения теста каждый получит сертификат.

Также на сайте можно ознакомиться с роликами, которые показывают, как выявить мошенника в Сети, определить фишинговые сайты, обеспечить собственную кибербезопасность, узнать о поддельных аккаунтах и другое.

# компьютерная грамотность , школьники

