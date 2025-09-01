  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
В здании Гостиного двора в Тобольске создадут современное общественное пространство

Общество, 19:01 11 сентября 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В здании Гостиного двора на Базарной площади Тобольска появится современное, живое общественное пространство, где переплетутся креативные индустрии, гастрономия, ремесленные мастерские и подлинное искусство.

Об этом по итогам рабочего совещания сообщил глава Тобольска Петра Вагин. Он отметил, что это не просто двухэтажное кирпичное здание конца XIX - начала ХХ века, а настоящая жемчужина, объект культурного наследия регионального значения.

"Наша общая задача – вдохнуть в это здание новую, современную жизнь, сохранив при этом его душу и историческую ценность. Это будет место, где тоболяки и гости города смогут проводить время с удовольствием. Впереди много работы, уверен, мы обязательно воплотим эту замечательную концепцию в жизнь", - написал Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Работы по реставрации здания Гостиного двора будут проводится в рамках совместной программы правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР "Тобольск настоящий".

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

