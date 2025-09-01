В Ишиме учреждено местное отделение Общества "Знание"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое местное отделение Общества "Знание" в Тюменской области начало работу в Ишиме. Учредительное собрание состоялось 10 сентября на площадке Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

"Для нас крайне важно, что работа по развитию просветительской деятельности ведется и в муниципальных образованиях, - отметил руководитель управления по развитию УФО Общества "Знание" Иван Попп. - Ишим, безусловно, является нашим стратегическим партнером, и мы рады, что местное отделение создается не на пустом месте, а объединяет людей, которые уже давно и успешно занимаются популяризацией знаний".

Членами отделения Общества "Знание" в Ишиме стали три человека. Все они сотрудники вуза: старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Константин Иванов, старший преподаватель кафедры естественно-научного образования и физической культуры Ольга Козловцева и заместитель директора Наталья Макеенкова. Председателем избрана директор Ишимского педагогического института Надежда Сабаева.

На заседании директор представила отчёт о сотрудничестве института с местным отделением Общества "Знание". Надежда Сабаева подчеркнула, что взаимодействие началось ещё в 2023 году, когда первое совместное мероприятие прошло на базе детского лагеря "Дружба". В настоящее время в Ишиме зарегистрировано 20 лекторов Общества "Знание", которые проводят более 300 мероприятий в год.

Отметим, что филиал Общества "Знание" в Тюменской области успешно реализует флагманские проекты просветительской организации: Знание.Государство, Знание.Лекторий, Знание.Герои и другие. С начала 2025 года в регионе было проведено около 400 мероприятий, слушателями стали более 9 тыс. человек.