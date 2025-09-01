4,5 тысячи монтажников требуются в Тюменской области

Около 4,5 тыс. монтажников с зарплатой до 105 тыс. рублей требуются в Тюменской области.

Организации примут на работу 3 тыс. 493 монтажника технологических трубопроводов, 27 монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Открыто 918 вакансий для монтажников без указания профиля. Специалистов по монтажу стальных и железобетонных конструкций требуется 197.

Как сообщает "Вслух.ру", сего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 165 рабочих специальностей и 201 профессия для служащих. По данным на 1 сентября в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 33 тыс. 878 соискателей, из них 26 тыс. 278 человек были трудоустроены. Официально на учете в качестве безработных состоит 2 тыс. 539 человек.