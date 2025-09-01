В Ишимском округе отопительный сезон начнется с 15 сентября

Отопительный период начнется в Ишимском округе с 15 сентября. Специалисты подадут тепло в дома жителей округа и других потребителей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев.

"К настоящему моменту все подготовительные мероприятия к отопительному периоду завершены. Ресурсоснабжающие предприятия подтвердили свою готовность. В ходе подготовки на котельных были проведены капитальные и текущие ремонтные работы, осуществлена замена котлового оборудования, а также выполнено техобслуживание всего инженерного оснащения", - отметил Сергей Ломовцев.

Жителей округа просят заранее проверить состояние отопительного оборудования в квартирах и учреждениях. После запуска отопления потребуется провести работы по развоздушиванию стояков и батарей.