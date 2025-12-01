Секретами идеального Нового года поделилась с тюменцами психолог из Ишима

Новый год для многих из нас – это праздник, окутанный детскими воспоминаниями о волшебстве, подарках под елкой и безграничной радости. Но с годами ощущение чуда нередко сменяется усталостью, суетой и даже разочарованием. Почему так происходит и как вернуть в праздник тепло и радость? На эти вопросы в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ответила психолог, КПТ-терапевт из Ишима Анастасия Бек.

По словам специалиста, корень разочарования кроется в завышенных ожиданиях: "В детстве Новый год ассоциируется с волшебством, и во взрослом возрасте мы неосознанно ждем того же. Но реальность взрослой жизни, с ее проблемами и ограничениями, неизбежно вступает в противоречие с этими ожиданиями. К тому же подготовка к празднику требует много времени, сил и денег, что порождает стресс". Чтобы избежать разочарования, психолог советует снизить планку ожиданий и сосредоточиться на атмосфере принятия и спокойствия. "Вместо грандиозных обещаний, таких как похудеть, сменить привычки, стоит сделать акцент на маленьких шагах. Поддерживайте привычную рутину, она снижает тревогу и повышает шансы на успех", – рекомендовала Анастасия.

Как же успеть все без стресса? Ключ кроется в осознанном замедлении и четком планировании. Анастасия советует выписать все предстоящие дела на бумагу, разделив их на категории: "обязательно до праздника", "можно отложить на январь" и "вовсе не нужно". Для каждого пункта стоит определить конкретное время. К примеру, два часа в субботу на покупку подарков. При этом важно не планировать больше трех‑четырех ключевых дел в день и обязательно оставлять время на отдых. "Чем больше мы суетимся, тем сильнее устаем. Помните: у нас ограниченное количество энергии, поэтому должен быть баланс между нагрузкой и отдыхом", — подчеркнула психолог.

Чтобы праздник стал по‑новому теплым, заиграл ярче, можно создать собственные ритуалы. "Зажгите свечу, налейте любимый напиток, включите музыку и настройтесь на вечер как на свидание с самим собой – самым близким человеком", – предлагает Анастасия. Еще один способ: можно написать письмо уходящему году: что пережили, за что благодарны, что хочется отпустить. А затем составить карту внутренних изменений, из которой станет понятно, каким человеком хочется стать, какие качества развить.

Если Новый год предстоит встретить в одиночестве, не стоит заставлять себя радоваться "как все". "Признайте свои чувства. Если грустно или тревожно, это нормально. Проговорите: "Сейчас мне тяжело, и это допустимо". Когда мы озвучиваем или записываем эмоции, они перестают нас тяготить", – объяснила психолог. Создать настроение помогут уют в доме, любимые занятия и маленькие ритуалы, то есть, все то, что дарит ощущение праздника именно вам.

Каникулы дома тоже могут стать временем радости, если подойти к ним с умом. Анастасия Бек рекомендует выделить время без телефонов, превратив его пусть даже в недолгое, но качественное общение с близкими. Настольные игры, совместный просмотр фильма, рисование или кулинарные эксперименты – такие занятия дают сложный дофамин, наполняя энергией надолго. "Простой человеческий контакт со своими – это то, что не дает мимолетных эмоций, а наполняет на продолжительное время", – отметила эксперт.

Наконец, чтобы мягко вернуться к обычной жизни после праздников, важно не требовать от себя слишком многого. "Мы не можем работать с одинаковой интенсивностью всегда. Планируйте дни так, чтобы чередовать активную работу с простыми задачами. Первые два‑три дня после каникул лучше провести в щадящем режиме, избегая сложных переговоров и интенсивных нагрузок", – посоветовала Анастасия. Также полезно за пару дней до выхода на работу постепенно возвращаться к привычному режиму дня, раньше ложиться и вставать.

Таким образом, по словам эксперта, Новый год и каникулы могут стать по‑настоящему радостными. Важно подходить к ним осознанно: снижать ожидания, планировать время, создавать личные ритуалы и не забывать о балансе между активностью и отдыхом.

Инна Кондрашкина