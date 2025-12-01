  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер юго-западный

Максим Афанасьев пообщается с горожанами в прямом эфире

Общество, 10:27 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямая линия главы Тюмени Максима Афанасьева начнется 17 декабря в 17 часов.

Эфир будет посвящен итогам 2025 года и планам на 2026. Задать вопросы мэру можно в его аккаунтах во Вконтакте, Одноклассниках, в ТГ-канале и на почту tyumendialog@mail.ru. Сделать это можно как заранее, так и во время эфира.

Трансляция прямой линии пройдёт на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , прямая линия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:07 17.12.2025Тюменскую команду по волейболу сидя торжественно встретили в Рощино
11:45 17.12.2025Тюменский мёд завоевал серебро на федеральном конкурсе
11:34 17.12.2025В МВД назвали опасные сообщества в соцсетях и способы борьбы с ними
11:23 17.12.2025Тюменский медуниверситет поддержал грантами два научных проекта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора