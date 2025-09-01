В Тюменской области завершилось досрочное голосование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочное голосование завершилось в Тюменской области. С 3 сентября 2025 года такая возможность была предоставлена всем, кто по уважительным причинам не сможет в день голосования посетить избирательный участок. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На одном из участков в Тюменском районе сегодня досрочно голосовал серебряный медалист, выпускник МАОУ Каменская СОШ Роман Козырев. В этом году Роман поступил в один из тюменских вузов на бюджетную основу. В связи с этим он не сможет проголосовать в единый день голосования 14 сентября.

Молодой человек голосовал впервые. Участковая избирательная комиссия поздравила студента с поступлением и вручила подарки.

Напомним, 14 сентября в единый день голосования в 23 муниципальных образованиях Тюменской области состоятся основные выборы – здесь изберут представительные органы власти. Будет избрано 307 депутатов, на мандаты которых претендует 942 кандидата. Дополнительные выборы Тюменскую городскую думу пройдут по 10-му и 12-му избирательным округам.