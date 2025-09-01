Жительнице Ишима врачи провели реконструкцию протока печени

Сложную реконструктивную операцию провели жительнице Ишима врачи отделения гнойной хирургии ОКБ № 1 Тюмени. Они сшили проток печени с кишечником, сообщает медучреждение.

У пациентки была желчнокаменная болезнь, но она не соблюдала диету. В очередной приступ ее прооперировали, а затем доставили в ОКБ № 1 для дальнейшего лечения. Врачам нужно было решить проблему – желчный пузырь напрямую впадал в желчный проток.

"Мы выполнили несколько операций. На первом этапе сформировали холедохостому и энтеростому для отвода и возврата желчи. На втором - провели сложную реконструктивную операцию — сшивание протока печени с кишечником, то есть формирование искусственного отверстия для желчеоттока", - пояснил заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, хирург Сергей Липовой.

После лечения женщина похудела на 30 кг. Теперь она готова к любым диетам, лишь бы сохранить здоровье.