Жительнице Ишима врачи провели реконструкцию протока печени

Общество, 08:55 14 сентября 2025

ИА Тюменская линия" | Фото: ИА Тюменская линия"

Сложную реконструктивную операцию провели жительнице Ишима врачи отделения гнойной хирургии ОКБ № 1 Тюмени. Они сшили проток печени с кишечником, сообщает медучреждение.

У пациентки была желчнокаменная болезнь, но она не соблюдала диету. В очередной приступ ее прооперировали, а затем доставили в ОКБ № 1 для дальнейшего лечения. Врачам нужно было решить проблему – желчный пузырь напрямую впадал в желчный проток.

"Мы выполнили несколько операций. На первом этапе сформировали холедохостому и энтеростому для отвода и возврата желчи. На втором - провели сложную реконструктивную операцию — сшивание протока печени с кишечником, то есть формирование искусственного отверстия для желчеоттока", - пояснил заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, хирург Сергей Липовой.

После лечения женщина похудела на 30 кг. Теперь она готова к любым диетам, лишь бы сохранить здоровье.

# ОКБ №1 , хирургия

