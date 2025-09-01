  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
В Казанском округе выбирают депутатов местного представительного органа власти

Политика, 09:04 14 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Депутатов местного представительного органа власти выбирают в Казанском округе.

Одной из первых на избирательном участке № 1216, что находится в районном Доме культуры с. Казанское, проголосовала Алина Марданова. Алина самозанятая , поэтому перед тем как приступить к работе, решила отдать свой голос.

В выборах участвует всегда, считает, что это должен сделать каждый, чтобы жить в родном краю комфортно и счастливо, сообщает ИИЦ "Наша жизнь".

# выборы , единый день голосования , Казанский район

