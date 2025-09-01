  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
В Упоровском округе впервые реализуют своё избирательное право 30 человек

Политика, 13:35 14 сентября 2025

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

35 участковых избирательных комиссий работают на территории Упоровского муниципального округа в единый день голосования.

На участке № 2431 районного центра первый раз в жизни отдал свой голос за кандидата в думу округа Дмитрий Чепурной. Молодой человек совершеннолетия достиг в феврале этого года.

"Участвовать в голосовании – мой гражданский долг. Считаю, что молодёжь должна участвовать в политических событиях", – прокомментировал Дмитрий Чепурной.

По словам председателя участковой комиссии № 2431 Ларисы Суворовой, сегодня они ждут более 30 человек, которые впервые реализуют своё избирательное право.

Всего в Тюменской области сегодня впервые проголосуют 13 тыс. 440 человек.

# выборы , единый день голосования , Упоровский округ

