В Тюменской области явка на муниципальных выборах составила 23,88 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23,88 % составила явка избирателей на муниципальных выборах в Тюменской области на 14 часов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Лидерами по явке являются Ишимский округ, где избирательные участки посетили 48,24 % избирателей региона, Сладковский округ с явкой избирателей 39,49 %, Аромашевский округ, где проголосовали уже 39,08 %.

Все участки продолжают работать в штатном режиме и ждут избирателей сегодня до 20 часов местного времени.

"Единый день голосования идет достаточно размерено, спокойно и системно. Средняя явка в Тюменской области составила 23,88 процента. В абсолюте – это 135 тысяч 745 тюменцев проголосовали на 14 часов. Нужно сказать, что каких-то жалоб, заявлений, обращений в избирательную комиссию Тюменской области не поступало. Работаем планово, штатно", - уточнил Игорь Халин.

Горячая линия: 8 (3452) 42-67-72.