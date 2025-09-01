  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области явка на муниципальных выборах составила 23,88 %

Политика, 15:14 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23,88 % составила явка избирателей на муниципальных выборах в Тюменской области на 14 часов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Лидерами по явке являются Ишимский округ, где избирательные участки посетили 48,24 % избирателей региона, Сладковский округ с явкой избирателей 39,49 %, Аромашевский округ, где проголосовали уже 39,08 %.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все участки продолжают работать в штатном режиме и ждут избирателей сегодня до 20 часов местного времени.

"Единый день голосования идет достаточно размерено, спокойно и системно. Средняя явка в Тюменской области составила 23,88 процента. В абсолюте – это 135 тысяч 745 тюменцев проголосовали на 14 часов. Нужно сказать, что каких-то жалоб, заявлений, обращений в избирательную комиссию Тюменской области не поступало. Работаем планово, штатно", - уточнил Игорь Халин.

Горячая линия: 8 (3452) 42-67-72.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# единый день голосования , Игорь Халин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 14.09.2025Глава Омутинского округа и участник "Боевого кадрового резерва" посетили участок № 18
15:25 14.09.2025Владимир Сбитнев призвал земляков участвовать в Едином дне голосования
15:14 14.09.2025В Тюменской области явка на муниципальных выборах составила 23,88 %
14:00 14.09.2025Член "Боевого кадрового резерва" Анатолий Завьялов пришел на выборы вместе с семьей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора