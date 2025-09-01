Владимир Сбитнев призвал земляков участвовать в Едином дне голосования

Участвовать в Едином дне голосования призвал земляков координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев. Он напомнил, что избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты Тюмени, Тобольске, Ишиме и ещё в 21 муниципалитете.

"В списках избирателей больше 570 тысяч человек. Это почти треть региона. Работают сотни участков, а на выбор — почти тысяча кандидатов. Если вы живёте в Тюменской области — не оставайтесь в стороне", - подчеркнул общественный деятель.

Он напомнил, от итогов голосования завит будущее. Свой выбор должен сделать каждый.