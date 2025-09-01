  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Владимир Сбитнев призвал земляков участвовать в Едином дне голосования

Политика, 15:25 14 сентября 2025

из Telegram-канала Владимира Сбитнева | Фото: из Telegram-канала Владимира Сбитнева

Участвовать в Едином дне голосования призвал земляков координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев. Он напомнил, что избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты Тюмени, Тобольске, Ишиме и ещё в 21 муниципалитете.

"В списках избирателей больше 570 тысяч человек. Это почти треть региона. Работают сотни участков, а на выбор — почти тысяча кандидатов. Если вы живёте в Тюменской области — не оставайтесь в стороне", - подчеркнул общественный деятель.

Он напомнил, от итогов голосования завит будущее. Свой выбор должен сделать каждый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Сбитнев , единый день голосования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 14.09.2025Глава Омутинского округа и участник "Боевого кадрового резерва" посетили участок № 18
15:25 14.09.2025Владимир Сбитнев призвал земляков участвовать в Едином дне голосования
15:14 14.09.2025В Тюменской области явка на муниципальных выборах составила 23,88 %
14:00 14.09.2025Член "Боевого кадрового резерва" Анатолий Завьялов пришел на выборы вместе с семьей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора