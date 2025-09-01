  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
Андрей Артюхов: муниципальные выборы прошли на высоком уровне

Политика, 20:24 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все 722 избирательных участка в Тюменской области закрылись в 20 часов. Начался подсчет голосов.

"Выборы прошли в спокойной обстановке, нарушений зафиксировано не было, — отметил руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов. — Благодарю всех, кто сегодня проявил гражданскую позицию и принял участие в муниципальных выборах Тюменской области. Во всем регионе они прошли на высоком организационном уровне".

Напомним, в Тюменской области в этом году проходило 24 избирательных кампании. Жители отдали голоса за кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу по одномандатным избирательным округам № 10 и № 12. Также состоялись выборы в думы городов Ишима и Тобольска, 21 муниципального округа. Всего было распределено 374 мандата.

