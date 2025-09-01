Стартовал прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. Принять участие могут некоммерческие организации региона, сообщает Комитет по делам национальностей Тюменской области.

Прием заявок открыт до 15 октября. В 2026 году Фонд президентских грантов проводит конкурсы по 11 основным тематическим направлениям. Среди них: сохранение исторической памяти, межнациональное согласие, развитие общественной дипломатии и институтов гражданского общества.

Итоги подведут в январе 2026 года, а проекты, получившие поддержку, могут начать реализовывать уже с 1 февраля.

Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте президентскиегранты.рф.