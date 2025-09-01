В Тобольске проспект Чаркова сдадут после капремонта через месяц

Проспект Т.Н. Чаркова в Тобольске расширяют, работы идут на участке длиной почти в 1 км. Дорожники укладываются в график – остался примерно месяц активных работ и объект будет завершён, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Выполнили замену верхних слоёв асфальтового покрытия от нового кольца до федеральной автомобильной дороги. Наружное электроосвещение и пешеходные тротуары с велодорожками уже готовы на 75 процентов. Построен новый тротуар вдоль микрорайона Анисимова", - уточнил Вагин.

Сквер "Спортивный" - еще один объект ремонта в Тобольске. Рабочие практически завершили укладку тротуаров, смонтировали сцену, установили МАФы и часть освещения.

"Сквер обретает чёткие очертания – видно, каким стильным и современным он станет. Строители зашли в самую зелёную зону парка, прокладывают дорожки для комфортных прогулок в тени, монтируют игровую площадку – скоро здесь зазвучит детский смех. Меньше месяца осталось до открытия. Уверен, этот зелёный уголок наполнится жизнью, активностями и станет одним из самых любимых мест для тоболяков", - подчеркнул глава города.

Проект реализуют благодаря программе развития городской среды "Тобольск настоящий" совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.