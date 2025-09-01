  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
В Тюменской области стартовал фестиваль "Окно в сказку"

Общество, 18:21 15 сентября 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Второй областной фестиваль-конкурс детского творчества "Окно в сказку" открылся в Тюмени. Он проходит в рамках регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова “Конек-Горбунок”".

Учащиеся художественных школ и студий ИЗО побывали на пленэре, чтобы с натуры сделать наброски Дома сказки Ершова и его интерьеров. Юным художникам было предложено проявить фантазию и вписать в свой рисунок любого героя из произведения сибирского сказочника.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, координатор партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов сообщил: "Фестиваль откроет новые таланты и будет способствовать популяризации творчества нашего великого земляка. В День рождения Конька-Горбунка — 28 октября — мы наградим лауреатов фестиваля и откроем выставку детских работ, лучшие будут изданы в виде набора открыток".

Доктор искусствоведения Наталья Сезева подчеркнула, что во время работы ребята узнают больше информации о великом земляке и его всемирно известной сказке. Художественные школы самостоятельно организуют пленэры у Дома сказки Ершова, чтобы у детей была возможность рисовать с натуры.

Ученик тюменской школы "Гармония" Яромир уже участвовал в творческом конкурсе по сказке и рисовал Конька-Горбунка — своего любимого героя. Тогда он был среди лучших, надеется и сейчас на победу.

"Сказку знаю, там много хороших героев, но Конек — самый лучший, больше всего мне нравится, что он умеет летать", - рассказал Яромир.

# Андрей Артюхов , Конек-Горбунок , Петр Ершов

