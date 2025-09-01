В Тюмени открыли железнодорожный переход после ремонта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проход по надземному пешеходному переходу через железнодорожную магистраль со стороны ул. Привокзальной открыли в Тюмени 15 сентября. Специалисты сдали объект на две недели раньше срока, чтобы горожанам было удобно передвигаться.

Как сообщает администрация Тюмени, сейчас здесь остаются только покрасочные работы, они не будут мешать проходу жителей.

Напомним, ремонт стартовал 29 августа. На объекте заменили косоуры, лестничные марши и горизонтальные площадки на продольном лестничном сходе.