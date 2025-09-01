  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

В Тюмени открыли железнодорожный переход после ремонта

Общество, 19:24 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проход по надземному пешеходному переходу через железнодорожную магистраль со стороны ул. Привокзальной открыли в Тюмени 15 сентября. Специалисты сдали объект на две недели раньше срока, чтобы горожанам было удобно передвигаться.

Как сообщает администрация Тюмени, сейчас здесь остаются только покрасочные работы, они не будут мешать проходу жителей.

Напомним, ремонт стартовал 29 августа. На объекте заменили косоуры, лестничные марши и горизонтальные площадки на продольном лестничном сходе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 15.09.2025Владимир Путин присвоил тюменскому саперному полку статус гвардейского
20:24 15.09.2025Память Виктора Черномырдина увековечили в тюменском колледже
19:59 15.09.2025В сквере "Отрядов мэра" в Тюмени начнут наносить разметку для мурала
19:24 15.09.2025В Тюмени открыли железнодорожный переход после ремонта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора