Более 1,2 млн рублей кешбэка за оплату школьного питания получили жители Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,2 млн рублей кешбэка за оплату школьного питания в Электронной школе с помощью системы быстрых платежей (СБП) получили жители Тюменской области с 1 сентября 2025 года, сообщает областной департамент информатизации.

Получить кешбэк в размере 5 % от суммы оплаты питания при использовании СБП можно до 31 декабря 2025 года.

Максимальная сумма кешбэка в период проведения акции ежемесячно может составлять не более 500 рублей. Сумма начисляется одному человеку по одному номеру телефона.

Для получения кешбэка необходимо быть зарегистрированным в Программе лояльности на vamprivet.ru. Подробные условия акции здесь.

Инструкция по авторизации в Электронной школе Тюменской области здесь.