Бесплатные семейные онлайн-курсы предлагают пройти тюменским родителям

Общество, 14:26 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре бесплатные онлайн-курса, посвященные родительству, предлагает российским семьям просветительская платформа Знание.Академия. За восемь месяцев они собрали 20 тыс. слушателей из всех регионов. В Тюменской области курсы прошли уже около 100 родителей. По окончании обучения выдается сертификат, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Самый популярный среди родителей курс "Родители и система воспитания" уже собрал 7 тыс. 240 слушателей. Он объясняет ключевые аспекты семейного воспитания и особенности возрастной психологии, помогает стать наставником для своего ребенка.

Курс "Семейная медиация" учит анализировать причины семейных конфликтов, восстанавливать доверие между членами семьи, строить конструктивный диалог в сложных ситуациях, разрешать семейные споры без суда.

Курс "Особый ребенок: жизнь семьи и система сопровождения" предназначен для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. С его помощью родители узнают о доступных мерах поддержки от государства, своих правах и обязанностях и способах помочь ребенку в разные периоды его взросления.

Курс "Родительская инициатива: учимся создавать проекты" помогает родительским комитетам создавать собственные проекты: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде, привлечь ресурсы и тд.

Курсы для родителей доступны бесплатно на платформе Знание.Академия. Они сняты при участии профильных экспертов из Минпросвещения РФ, Департамента образования и науки г. Москвы, Института коррекционной педагогики, Всероссийского родительского комитета и др. Обучение организовано в свободном формате, что позволяет изучать материалы и выполнять задания в удобное для участников время.

