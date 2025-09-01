  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер западный

Участник "Боевого кадрового резерва" стал депутатом думы Уватского округа

Общество, 17:40 17 сентября 2025

организаторы проекта | Фото: организаторы проекта

Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов стал депутатом думы Уватского округа. Его выбрали на голосовании 14 сентября.

Сейчас Андрей Спиридонов проходит стажировку в рамках проекта "Боевой кадровый резерв" под руководством наставника, председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой.

По словам Андрея, полученные знания пригодятся ему в работе

“Эти знания непосредственно связаны с дальнейшей трудовой деятельностью. Мы будем применять их на практике и двигаться дальше, чтобы наш регион был процветающим и лучшим в России”, – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , выборы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 17.09.202525 депутатов вошли в новый состав Тобольской городской думы
20:49 17.09.2025Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области завершает отбор подрядчиков на 2026 год
19:30 17.09.2025Два населенных пункта газифицировали в Заводоуковском округе
17:57 17.09.2025Около 240 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора