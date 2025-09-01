Участник "Боевого кадрового резерва" стал депутатом думы Уватского округа
Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов стал депутатом думы Уватского округа. Его выбрали на голосовании 14 сентября.
Сейчас Андрей Спиридонов проходит стажировку в рамках проекта "Боевой кадровый резерв" под руководством наставника, председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой.
По словам Андрея, полученные знания пригодятся ему в работе
“Эти знания непосредственно связаны с дальнейшей трудовой деятельностью. Мы будем применять их на практике и двигаться дальше, чтобы наш регион был процветающим и лучшим в России”, – сказал он.