Заявление на получение или возобновление набора социальных услуг принимают до 1 октября

Общество, 18:23 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для получения социальных услуг в натуральной форме нужно подать заявление на получение или возобновление предоставления набора соцуслуг до 1 октября 2025 г. В набор входит бесплатное получение прописанных врачом лекарств, отдых в санаториях, сообщает минздрав РФ.

Заявление можно подать: на Госуслугах; в отделении Социального фонда; офисе МФЦ.

"При полном или частичном отказе от набора социальных услуг вы начинаете получать денежную компенсацию, которая прибавляется к ежемесячной выплате. Но вы потеряете право на льготные лекарства за счет федерального бюджета", - отметили в ведомстве.

# лекарства , льготы , Минздрав РФ

