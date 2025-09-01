В Тюменской области появилась новая льгота для ветеранов СВО

Изменения в законодательство Тюменской области о поддержке участников СВО и их семей внесены на заседании Тюменской областной думы. Введена новая льгота для ветеранов СВО – для них будет действовать механизм квотирования рабочих мест, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Депутаты открыли осеннюю сессию регионального парламента. По инициативе правительства региона расширены меры поддержки многодетных семей с детьми-инвалидами. Статус многодетной семьи будет сохраняться, если взрослый ребёнок с инвалидностью признан недееспособным", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Депутаты обсудили исполнение областного бюджета за первое полугодие. Расходы составили более 140 млрд рублей, из которых 75 % направлены на социальную сферу. Дополнительно увеличены расходы на здравоохранение, социальную политику, образование, транспорт и ЖКХ.

"Впереди ответственная работа по формированию бюджета на 2026 год. Уверен, диалог между правительством области и депутатами будет конструктивным и позволит принять решения в интересах жителей Тюменской земли", - отметил Александр Моор.