В Тюмени у озера Алебашево построят школу и детский сад

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство новой школы и детского сада начнётся в заречной части Тюмени в районе озера Алебашево после новогодних праздников. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, для реализации проекта подписано соглашение между правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и несколькими строительными компаниями.

"О необходимости новых учебных заведений в этой части города рассказали жители 5-го Заречного микрорайона на Прямой линии в октябре. Мы сразу же взяли запрос в работу. Кроме школы и детского сада, в микрорайоне в будущем появится ещё и школа искусств. Проект реализуем в два этапа", - рассказал Моор.