Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Тюменской области

Участников специальной военной операции, уволенных с военной службы, а также граждан, принимавших участие в СВО, у которых прекратилось действие заключенного контракта о пребывании в добровольческом формировании, включили в перечень лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест. Соответствующие поправки в закон о квотировании рабочих мест в Тюменской области внесены на очередном заседании облдумы.

В разработке таких поправок в региональное законодательство, по словам депутата Глеба Трубина, совпали интересы всех политических партий, представленных в областной думе. "Поддержка наших ветеранов специальной военной операции, создание дополнительных мер поддержки, квотирование рабочих мест – это эффективный инструмент социальных гарантий. Все фракции поддержали этот проект. И мы всегда говорили, что вопросы государства и патриотизма, поддержки наших ветеранов должны и могут вноситься от всех политических сил. Здесь у нас нет никаких противоречий, никаких разногласий", - заявил он.

Депутаты внесли также изменения в региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

Теперь родители участника специальной военной операции, погибшего или умершего вследствие ранения или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО, получили право приобрести земельный участок в собственность бесплатно, если от этой меры поддержки отказалась супруга погибшего, и у них нет детей.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик отметила, что на протяжении всей специальной военной операции наблюдается, как оперативно работает правительство, вынося те или иные новые законы, которые поддержаны всеми участниками специальной военной операции.

"Такая оперативная работа помогает нам очень быстро решать вопросы , которые возникают у конкретных семей", - подчеркнула она.

Борис Олейник